Die heuchlerische Allianz der US-Regierung mit der saudi-arabischen Monarchie

Während George W. Bush vor 14 Jahren vor der „Achse des Bösen“ warnte und damit noch Länder wie Irak, Irann und Nordkorea meinte, so muss heute genauer untersucht werden, WO die tatsächliche „Achse des Böse“ zu finden ist. Denn in der Filmdokumentation „Empire Files: Saudi-Arabien – 80 Jahre Gemetzel, Sklaverei und innigste Beziehungen mit den USA“, rollt die Politwissenschaftlerin Abby Martin die finstere Geschichte der besonderen Beziehung zwischen der US-Regierung, US-amerikanischen Unternehmen und saudischen Monarchen auf. Kla.tv zeigt Ihnen Ausschnitte dieser Dokumentation, so dass Sie sich ein eigenes Bild machen können. Video-Tipp: 29 Min.



Ähnliche Beiträge