Weitere US-Provokation! USA VERWEIGERN RUSSISCHEN GENERÄLEN EINREISE – ZUR TEILNAHME AN EINER WICHTIGEN UN-SITZUNG IN NEW YORK !

Bild: Перейти в фотобанк

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA soeben vom russischen Verteidigungsministerium informiert wurde – haben die USA heute Abend die Einreise-Visa für eine Delegation hochrangiger russischer Generäle des Generalstabs der russischen Armee (u.a. General-Leutnant Andrey Tretjak) verweigert, die heute den 12.Oktober – u.a. zusammen mit einer Delegation chinesischer Generäle an einer wichtigen UN-Sitzung zur Sicherheitslage rundum Nordkorea teilnehmen sollten.

Bei dieser UN-Sitzung zur Sicherheitslage sollten russische und chinesische Generäle der UNO Beweise und Sachverhalte ihrer Sichweise zur einseitigen und destabilisierenden Aufstellung von US-amerikanischen Raketenabwehr THAAD in Ost-Asien vorlegen. Ob die UN-Sitzung überhaupt noch stattfinden wird – ist unklar, da sie ohne die russische Delegation als Schlüsselteilnehmer (Veto-Recht) nutzlos wird. Quellen:1,2