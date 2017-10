Was geht ab und warum schweigen die Medien ?Aufmarsch gegen Russland

Teil 1

Was wir JETZT ALLE – ab jetzt & nur noch – tun sollten –

DURCHLESEN – TEILEN – DANN GEMEINSAM HANDELN !

Hochaktuell: FAST KEIN DEUTSCHER BÜRGER WEISS, das in der Ukraine vor 3 Tagen das Gesetz zur „Reintegration des Donbass“ beschlossen wurde, in dem die Worte Aggressor Russland, Kriegszustand, militärisches Vorgehen mehrmals vorkommen und das Minsker Abkommen ist damit aufgehoben.

UND SOMIT AUCH NICHT, WAS ES BEDEUTET.

Und hier und jetzt rollen gerade – wieder und diesmal noch mehr – unzählige Ami-Panzer durchs Land, ob auf Sachsens Autobahnen oder Schienen, wie auch letztens wieder „Lieferung“ in Bremen ankam.

Aktuell dazu: Heute abend – wurde die Fankenberger Kaserne – mit Natogerät quasi zugeparkt – bevor sie bald weiterfahren. Und 3 Züge mit Kettenfahrzeugen in den letzten Tagen allein in Sachsen gesehen…

Weiter gibt es so einige Flugbewegungen mehr.

Ich finde das alles sehr sehr pünktlich – und auch vielen dt. Bürgern NICHT BEWUSST: die letzten 3 Jahre liefen schon öfters viele Nato-Panzer/Panzerwagen/Jeeps/etc und viel Munition in Richtung baltische Staaten wie auch in die Ukraine. Es wurde – wenn überhaupt – uns als Manöver verkauft. Zu dumm nur, dass jeweils danach recht wenig Militärgerät zurückgekehrt ist, und wenn, teils außer Funktion war bzw. zur Modernisierung „heim“geholt wurde. Und sie würden ja nur „rotieren“, aber erste feste Gebäude werden bereits in den baltischen Staaten errichtet und polnische Kindergärtnerinnen berichten aktuell von amerikanischen Kindern zur Betreuung…

UND:

Eine Frau Merkel wie auch die großen Medien äußern sich zur Aufhebung des Minsker Abkommens GAR NICHT bzw. nicht hör- oder lesbar, also für den…..