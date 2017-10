Viele chronische Erkrankungen sind traumabedingt. Exklusivabdruck aus „Mein Körper, mein Trauma, mein Ich“.

Vor dreizehn Jahren trat bei mir erstmals ein „Non-Hodgkin-Lymphom-Krebs“ des Lymphsystems auf. Mein Körper-Psyche-System hatte einen so hohen Stresspegel unterdrückt, dass es in einen lebensbedrohlichen Zustand geriet. Ein Jahr lang hatte ich meinen Mann, der an „Krebs“ litt, gepflegt, währenddessen ich mich auch um unsere Kinder kümmerte und zusätzlich unterrichtete. Mein Mann starb und ich blieb zurück mit unseren 14- und 10-jährigen Söhnen. Mein jüngerer Sohn, der besondere Förderung braucht, musste sich 8 Wochen nach dem Tod seines Vaters einer Herznotoperation unterziehen.