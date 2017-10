China-Russland-Handel nun ohne US-Dollar!

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet – hat das staatliche chinesische Geldtransfersystem (CFETS) der Bank of China – eine Bezahlmöglichkeit des „payment versus payment“(PVP) für den chinesischen Yuan in russische Rubel geschaffen, ohne dabei in Zukunft auf den US-Dollar & Dollar-Umrechnung zurückgreifen zu müssen. Quasi ein Direktumrechner-Geldtransfer-System vom „Yuan-Rubel“.

So ein „PVP“ ist in China & Russland zum aller ersten mal erschaffen worden, der den zwischenstaatlichen Handel zwischen deutlich erleichtern und den US-Dollar aus dem „Spiel“ (zumindest aus diesem Handelsvolumen) werfen wird. Zudem sinkt das Währungsrisiko beim China-Russland-Handel – was Investoren anlocken wird.

Das aktuelle Handelsvolumen des China-Russland-Handels liegt bei ca. 90 Milliarden US-Dollar (im Äquivalent), wobei das Volumen wieder positiv ansteigt. Bis zum Jahr 2025 streben beide Staaten ein gemeinsames Handelsvolumen von 200 Milliarden US-Dollar (im Äquivalent) an, auch u.a. durch den großen Deal im Gas- und Erdöl-Bereich bezüglich der Pipeline „Kraft Sibiriens“. Diese 90 bis 200 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen werden dem US-Dollar im Äquivalent in Zukunft fehlen. Quelle:1,2,3