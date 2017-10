Warum der Zins nicht wieder kommt

In diesem System werden die Zinsen nie mehr ernsthaft steigen. Es wird nicht passieren, weil alle Staaten dann reihum pleite wären. So einfach und so klar.

In diesem für meine Verhältnisse eher kurzen Artikel, will ich Ihnen eine klare Botschaft senden, aus der Sie nun dringend Konsequenzen für Ihr Anlageverhalten ziehen sollten, wenn Sie das nicht schon getan haben. Die Botschaft ist, dass der Zins nicht wiederkommt, bis das jetzige Währungssystem nicht ganz neu aufgesetzt wird. Und da ja nicht genügend auf einen Rufer wie mich hören werden, will ich mir Unterstützung in Form der „Bank für Internationalen Zahlungsausgleich“ (BIZ) holen.

Die Notenbank der Notenbanken

Die „Bank für Internationalen Zahlungsausgleich“ (BIZ) in Basel, ist sozusagen die „Notenbank der Notenbanken“ und schon seit Jahren der einzige, einsame Notenbank-Mahner……