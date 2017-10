Unter Trump kommen Kriege nach Amerika, die das Imperium zerstören werden – Teil 2

KRIEG ist ein verlogenes Geschäft. War es schon immer.

Wahrscheinlich ist es das älteste, mit Leichtigkeit das einträglichste und mit Sicherheit das bösartigste. Es ist in seinem Umfang das einzige internationale. Es ist das einzige, wo die Profite in Dollar gemessen werden und die Verluste mit Leben.

Ein verlogenes Geschäft lässt sich am besten dadurch beschreiben, so glaube ich, dass es etwas ist, was für die Mehrheit der Menschen nicht als das erscheint was es ist. Nur eine kleine Insider-Gruppe weiß um was es geht. Es wird zum Nutzen von sehr Wenigen durchgeführt, auf Kosten der Vielen. Ein kleiner Haufen Menschen zieht aus dem Krieg riesige Reichtümer – Generalmajor Smedley Butler, War is a Racket (1935)

In meinem gestrigen Beitrag „Empire Destroying Wars are Coming to America Under Trump – Teil 1“ habe ich meine Sicht erläutert, dass Präsident Trump trotz seiner Wahlkampf-Slogans von „America First“ die Nation wahrscheinlich in große…..