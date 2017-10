Rohani: Ausstieg der USA aus Atomabkommen ist zum Schaden des eigenen Landes

Laut dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani ist ein Ausstieg aus dem Atomabkommen durch die USA lediglich zum Schaden des eigenen Landes, Iran wird keine Probleme bei der Verfolgung seiner Ziele haben.

Dies gab Rohani am Mittwoch auf einer Kabinettsitzung bekannt. Er fügte hinzu: „Der Gemeinsame umfassende Aktionsplan ist für alle Regierungen weltweit als eine Prüfung zu betrachten. Halten sich alle Unterzeichnerländer an die Vereinbarung, so wird ihr Ansehen dadurch gewahrt. Steigt aber einer aus dem Abkommen aus……