DRITTER WELTKRIEG UND DER LETZTE BETRUG

Wir leben in einer Welt, wo alles wie aus Zufall zu passieren scheint, wo plötzlich Situationen auftreten, welche die Menschen miteinander konfrontieren, wo Konflikte oder Ereignisse entstehen, die zu Auseinandersetzungen zwischen den Ländern führen. Aber man muss immer gründlich schauen, was wirklich hinter all diesen Ereignissen im Zusammenhang mit Politik, Wirtschaft und Macht steckt. Dabei werden wir sehen, dass hinter vielen dieser Tatsachen die KAUSALITÄT steckt, aber vor allem, die Absicht, ein paar konkrete Ziele zu erreichen … Wenn Sie die Videos aus diesem Kanal gesehen haben, werden Sie sehen, dass wir ständig über einen drohenden Dritten Weltkrieg sprechen. Wir sprechen darüber, wie durch diese neuen Weltkonflikte die Elite eine Reihe von Zielen erreichen möchte, darunter die Reduzierung der Weltbevölkerung und die Einrichtung einer globalen Weltregierung. Eine Weltregierung, die jemand führen und einsetzen muss. Das ist eine Frage, die uns glauben lässt, dass diese Führung nicht direkt von einem Politiker oder Bankier in Beziehung mit dem aktuellen System und Krieg geführt werden kann, da sie auf eine breite Ablehnung der Menschen stoßen würde.

Auf diese Weise, und es wird Sie wundern, was ich zu sagen habe, wird angenommen, dass die Elite die Einrichtung dieser Weltregierung durch ein FAKE starten wird. Eine UNECHTE Ankunft EINES AUßERIRDISCHEN. Wir wollten ein Video dazu widmen, um im Detail das gerade erwähnte, wenig glaubwürdige Ereignis zu erklären und das Video nennen wir, aufgrund des gesamten Systems voller Lügen in den wir leben, DER LETZTE BETRUG. Video 10 Min.