US-Verteidigungsminister bereitet die Armee auf Krieg gegen Nordkorea vor

US-Verteidigungsminister James Mattis hat am 9. Oktober betont, dass die US-Armee auf einen Krieg mit Nordkorea vorbereitet sein müsse. Auf einer Veranstaltung der Association of the US Army erklärte er, die Armee müsse „sicherstellen, dass wir militärisch für alle Optionen bereit sind, die unser Präsident notfalls anordnet“.

Mattis bezog sich damit auf eine Äußerung Präsident Trumps, der am 6. Oktober bei einem Treffen mit der obersten Militär- und Geheimdienstführung (zu der auch Mattis gehört) erklärt hatte: „Ich erwarte, dass Sie auch eine breite Palette von militärischen Optionen notfalls rasch zur Verfügungen halten.“

Am Montag betonte Mattis: „Das US-Militär muss sich bereithalten.“ Den Offizieren….