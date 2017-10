Krieg auf allen Kanälen

In Kürze beginnt Bild.de mit der Ausstrahlung von »Bundeswehr exclusive«. Erstmals berichten deutsche Soldaten aus dem Ausland

Bild: »Und bald können Zuschauer hautnah dabeisein« Foto: Bundeswehr

Es ist Krieg, und alle sollen hingehen. Jedenfalls, wenn es nach der Propagandaabteilung des immer noch so firmierenden Bundesverteidigungsministeriums geht. Am Donnerstag ab 11 Uhr zeigt Bild.de in schönster öffentlich-privater Partnerschaft mit der Behörde »mehrere Sneakpreviews zu den neuen Folgen von ›Bundeswehr exclusive‹«. Das ist lediglich der mediale Trommelwirbel zur Offensive, die am kommenden Montag folgt: Bild widmete am Sonnabend dem Ereignis fast die gesamte Seite drei und verkündete: »Nach dem Erfolg der Webserie ›Die Rekruten‹ (245.690 Abonnenten) startet am 16. Oktober bei Youtube ›Bundeswehr exclusive‹. Erstmals berichten deutsche Soldaten direkt von einem Auslandseinsatz.« Nämlich aus der Wüste. Im Bild…..