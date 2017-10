Experten: Möglicher Krieg USA-Nordkorea in erster Etappe ohne Atomwaffen

© Foto: U.S. Marine / Michael Schellenbach

Die jüngste Erklärung von US-Präsident Donald Trump, wonach in Bezug auf Nordkorea „nur eine Sache funktionieren wird“, hat Befürchtungen erhärtet, dass der Konflikt doch noch militärisch gelöst wird. Das schreibt die Moskauer Tageszeitung „Nesawissimaja Gaseta“ in einem Beitrag, der in der Mittwoch-Ausgabe abgedruckt wird.