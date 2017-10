Spanien: Regierungspartei droht katalanischem Ministerpräsidenten mit Hinrichtung

Die Partido Popular (PP) – so etwas wie die spanische CDU/CSU – ist nicht nur eine Nachfolgepartei des faschistischen Franco-Regimes, sie knüpft offenbar auch gerne an Traditionen der spanischen Nazis an: Ein Sprecher der PP drohte, der Ministerpräsidenten Kataloniens „könnte wie Companys enden“ („que acabe como Companys“). Lluís Companys i Jover, katalanischer Regierungspräsident, wurde 1940 vom Franco-Regime nach einem Schnellgerichtsverfahren hingerichtet.

