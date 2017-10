Streifenwagen der Baltimore Police. Bild: Wikimedia / GoBlue85 CC BY-SA 4.0

In Sachen Mordrate hat Baltimore die Stadt Chicago längst schon überholt. Die Ostküstenstadt in Maryland versinkt in Kriminalität und Gewalt.

Wie die US-Seite „The Daily Caller“ in einem Artikel aufzeigt, liegt die Mordrate der Ostküstenstadt Baltimore inzwischen beim Doppelten jener, die schon die berühmt-berüchtigte Stadt Chicago zu einem Krisenfall avancieren ließ. Donald Trump…..