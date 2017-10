NEW YORK TIMES: Ukrainischer Geheimdienst ist eine Marionette der USA

Im Rahmen eines aktuellen Artikels zu der Ukraine offenbart die New York Times durchaus sehr interessante Dinge:

So läuft das dort – und so sieht die angebliche “Unabhängigkeit“ der Ukraine aus.

New York Times schreibt: “The Central Intelligence Agency tore out a Russian-provided cellphone surveillance system, and put in American-supplied computers, said Viktoria Gorbuz, a former head of a liaison office at the S.B.U. that worked with foreign governments.

Ms. Gorbuz’s department translated telephone intercepts from the new system and forwarded them to the Americans. “This team would translate and immediately, 24 hours a day, be in full cooperation with our American colleagues.“

Quelle: