Geheimcode CFR (2): Wie das US-Netzwerk Europa infiltriert hat

Wie die USA in Europa mitmischen, zeigte sich soeben im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeits-Referendum in der autonomen Region Katalonien. Der New Yorker Council on Foreign Relations (CFR) trat dabei ganz offen in Erscheinung, um mit Halbwahrheiten Stimmung gegen die katalanische Regierung und die Bevölkerung zu machen. Beim österreichischen Ableger scheint auch der Kanzlerkandidat Sebastian Kurz als Mitglied auf. CFR-Satelliten-Organisationen residieren inzwischen in 33 europäischen Ländern.

Autor: Wolfgang Freisleben

Erstaunliches offenbart sich im Zusammenhang mit dem katalanischen Unabhängigkeits-Konflikt. Auch in Spanien mischt der New Yorker Council on Foreign Relations (CFR) mit. Wenngleich mit einer europäischen Unterorganisation namens European Council on Foreign Relations (ECFR).

Die verbreitete in Europa schon am 29. September, also 2 Tage vor dem angesetzten Referendum in Katalonien, einen Kommentar über die spanische autonome Region, der von 14 der 23 spanischen CFR-Mitglieder unterzeichnet war.

