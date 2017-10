Künstliche Intelligenz (KI) befindet sich in nahezu allem, was mit dem Internet verbunden ist. Sei es eine simple Einkaufsliste, die der Kühlschrank, der mittels Kamera fehlende Dinge registriert, selbständig führt und an das eigene Smartphone überträgt, das bei eingeschaltetem GPS kurz vorm Supermarkt daran erinnert, dass der nächste Supermarkt nur wenige Meter entfernt sei, um die Einkaufsliste abzuarbeiten. So besitzen auch Smartphones einen Assistenten, der auf Spracheingabe und Nutzerverhalten reagiert, letzteres auswertet, antizipiert und je nach Thematik dem Besitzer etwas vorschlägt, noch bevor dieser über das Thema nachgedacht hat. Gruselig? Dann wird der folgende Artikel einem Horrorfilm ähneln.