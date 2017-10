Amerikas Wirtschaft im Niedergang

Lesen die Schlagzeilenschreiber des Wall Street Journals eigentlich ihre eigene Zeitung? Am Wochenende des Tags der Arbeit (Labor Day) las sich die Titelschlagzeile des Journals wie folgt: „Niedriges Einkommenswachstum große Herausforderung für die Fed“. Trotz einer angeblichen Arbeitslosenquote von gerade einmal 4,4%, was Vollbeschäftigung in unserem Land suggerieren würde, kommt es in dem so wichtigen Sektor der Reallohnentwicklung zu keinem Einkommenswachstum.