Warum ist das eigentlich nicht Topnachricht in allen Medien? Der Generalstreik gegen Polizeigewalt gestern in den wichtigsten katalanischen Städten

….passend dazu……

Nigel Farage: „EU stellt sich in Katalonien blind und taub“

In Katalonien ist am Sonntag die Polizei der spanischen Zentralregierung mit brachialer Gewalt gegen Wähler vorgegangen. UKIP-EU-Abgeordneter Nigel Farage sprach dazu gestern in EU-Parlament.

Nigel Farage: “Ich glaube die Bürger Europas wären erstaunt zu erfahren, dass Herr Juncker bei seinem einzigen Auftritt in dieser Parlamentssitzung diese Woche kein Wort verloren hat über die dramatischen Ereignisse in einem EU-Mitgliedsstaat, das sich angeblich für eine moderne Demokratie hält. (Applaus)

Ein Grund, warum ich den Brexit immer wollte war, weil ich finde, dass das Gesetzgebungsverfahren, bei dem die EU-Kommission die alleinige Autorität…..