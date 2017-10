Soros, Kellogg und Ford: Spenderliste von Anti-Trump-„Widerstandsgruppe“ aufgetaucht

Trump und Soros.

Einige US-Milliardäre wie Soros, Kellogg und Ford haben mehrere Millionen Dollar an eine „Widerstandsgruppe“ gegen Trump gespendet.

Es sind wieder einmal die „üblichen Verdächtigen“, wenn es um die finanzielle Unterstützung von Gruppierungen geht, die wohl die Saat für einen Bürgerkrieg in den USA und eine Farbrevolution gegen Präsident Donald Trump ausstreuen sollen. So zeigen vom „The Washington Free Beacon“ publizierte Steuerdaten, dass zum Beispiel das „Center for Community…..