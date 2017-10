IS bereit zur weltweiten Eroberung

…..ist es nicht merkwürdig das der IS überall dort in Erscheinung tritt wo die neue Seidenstraße eine wichtige rolle spielt oder die Interessen der USA gefährdet sind?!……

Der IS bildet nach seiner Niederlage in Syrien und dem Irak ein globales Netzwerk, warnt der russische Geheimdienstchef Aleksandr Bortnikov. Auf einem Treffen in Krasnodar erklärte Bortnikov, der IS plant nun einen weltweiten internationalen Dschihad.

„IS-Kämpfer haben sich im ganzen Nahen Osten verteilt. Sie bevorzugen instabile Regionen um dort neue Spannungen und bewaffnete Konflikte anzuheizen,“ so der russische Geheimdienstchef.

Hinweise darauf seien die steigenden Opferzahlen bei islamischen Attacken in Afghanistan, Syrien, Iran, Irak, Ägypten, Mali, Turkei, Russland, Großbritannien, Spanien, Schweden, Finnland und in anderen Ländern.

Der IS habe in Afghanistan Fuß gefasst und versuche nun Einfluss in Indien, China, Iran und Zentralasien zu gewinnen.

Anhänger gebe es auch im Jemen, in Afrika und Südostasien……