Das geehrte Revolutionsoberhaupt: Das zionistische Regime will ein „neues Israel“ in er Region errichten

Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution hat auf die Interessen der USA und des zionistischen Regimes am Sezessionsreferendum in der irakischen Kurdenregion hingewiesen und erklärt, die USA und fremde Mächte sind nicht vertrauenswürdig und gedenken ein „neues Israel“ in der Nahostregion zu errichten.

Beim Treffen des türkischen Staatspräsidenten, Recep Tayyip Erdogan, am Mittwochabend in Teheran nannte der geehrte Ayatollah Khamenei das Sezessionsreferendum in der irakischen Kurdenregion einen Verrat an der Region und auch eine Bedrohung für die Zukunft, wies auf die……