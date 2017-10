517 Beratern in den Beratergremien der Europäischen Zentralbank (EZB) stammen 508 aus dem Finanzsektor

EZB-Beratungsgremien werden von der Finanzindustrie als Lobbyplattformen eingesetzt, wie unser neuer Bericht zeigt. „Offener Tür für Kräfte der Finanzierung an der EZB“ zeigt, dass die Beratungsgremien, die die Europäische Zentralbank beraten, von Vertretern einiger der einflussreichsten globalen Finanzkonzerne dominiert werden.

Wie viele andere EU-Institutionen sucht die Europäische Zentralbank (EZB) aktiv externe Expertise für ihre Politik: Insgesamt 22 Beratungsgruppen bieten den EZB-Entscheidungsträgern Empfehlungen zu allen Aspekten der EU-Geldpolitik. Wie bei anderen EU-Gremien gibt es in vielen dieser Expertengruppen jedoch eine kräftige Industrie.

Von 517 verfügbaren Sitzen in allen Gruppen wurden 508 Vertretern privater Finanzinstitute zugeordnet. Mehr als 98 Prozent der Berater in diesen Kreisen sind daher mit Know-how mit einem Hauch von Corporate Spin.

Nur 16 Finanzgruppen, darunter die Deutsche Bank, BNP Paribas, Societé Générale, Citigroup und Unicredit, besetzen nicht weniger als 208 Sitze.

Unter allen 144 Stellen mit Sitz in einer EZB-Beratungsgruppe haben 64 nicht einmal einen Eintrag in das EU-Lobby-Register, das EU-Transparenzregister.

Die von der EZB betreuten finanziellen Kapitalgesellschaften beherrschen eine komfortable Mehrheit der Stellen als Berater: 346 – zwei Drittel der Gesamtsumme.

Solche Zahlen stellen die Frage, ob die Mitgliedschaft in den Beratungsgremien der EZB ein begehrenswertes Vermögen für die großen Privatbanken ist, in denen die Möglichkeit, die Programmentscheidungen zu beeinflussen, mit einer Milliarde Euro-Einsätze für die Branche kommen kann.

In diesen Zahlen gibt es deutliche Risiken. In dem Bericht werden einige wichtige politische Kämpfe über die Finanzregelungen erwähnt, in denen die Beratungsgruppen der EZB als einfache Plattformen für die Lobbyarbeit der Finanzindustrie entstanden sind. Beispiele sind die Financial Transaction Tax, der Libor / Euribor Skandal und der Forex Skandal.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Berichts hat das Osteuropäische Observatorium ein Schreiben an den Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) gerichtet, in dem die Mitglieder des Parlaments aufgefordert werden, die Europäische Zentralbank zu unterdrücken, um Vorschriften über die Zusammensetzung und ihre Arbeit zu erlassen beratungsgruppen Regeln, die den von den Europäischen Bürgerbeauftragten und dem Europäischen Parlament selbst empfohlenen „Expertengruppen“ der Kommission entsprechen würden.