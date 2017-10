Jetzt auch eine neue US-Militärbasis in Israel

Zwei hochrangige Offiziere von Israel (links) und den USA (rechts) eröffnen die neue Militärbasis. © IDF

Die USA werden nicht müde, in weiteren Ländern Militärbasen zu bauen. Schweizer und deutsche Zeitungen interessiert das aber nicht.

Im Juli 2017 kündigten die USA ihre erste feste Militärbasis in der Ukraine an, ohne Beachtung im Westen (Infosperber berichtete darüber). Jetzt, am 18. September, haben die USA auch ihre erste ständig besetzte Militärbasis auf israelischem Boden eingeweiht. Auf der neuen Airbase, die sich auf dem Gelände der Israel Air Force Mashabim Air Base in der Wüste Negev im Süden Israels befindet, würden ab nun ein paar Dutzend US-amerikanische Soldaten leben und arbeiten, so der israelische Brigadegeneral Zvi Haimovitch anlässlich der Einweihung der Basis Mitte September. Die neue Basis widerspiegle die enge militärische Zusammenarbeit zwischen Israel und den USA. Er, Haimowitch, vermied es allerdings – wie die…..