Geheimcode CFR: Wer die Außenpolitik Deutschlands mitbestimmt

Was bisher in Europa geheim gehalten wurde, hat eine neue Schweizer Studie aufgedeckt. Der US-amerikanische Council on Foreign Relations fungiert als Planungsbüro der Weltpolitik, von dem das Schicksal Deutschlands wesentlich mitbestimmt wird. Die deutsche Kanzlerin steht bei ihrer Außenpolitik stark unter dem Einfluss des CFR. Sie ist daran beteiligt, die US-Weltherrschaft abzusichern. Die Mainstream-Medien Deutschlands sind personell längst vom CFR vereinnahmt.

Dass es den Deutschen „noch nie so gut wie jetzt“ geht, sagte die deutsche Kanzlerin fast ein ganzes Jahr lang vor dem Wahltag. Das war das Motto ihrer öffentlichen Auftritte … und der rote Faden ihrer Antworten auf Bürgerfragen.

