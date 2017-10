Saudi Arabien sagt sich vom Petrodollar los und investiert jetzt in Atomenergie. In den kommenden zehn Jahren will Saudi Arabien dreizehn Atomkraftwerke bauen. Die Ausschreibungen für das 60 Milliarden Dollar Projekt wurden jetzt von der saudischen Regierung gemacht.

Der Fiat Dollar bezieht seinen Wert bislang alleine dadurch, dass die OPEC Kartell Mitgliedstaaten, inklusive Saudi-Arabien, sich gegenseitig dazu verpflichtet haben….