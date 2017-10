Der politische Islam gegen China von Thierry Meyssan

Sie sind sich wahrscheinlich bewusst, unvollständig informiert zu sein über das, was sich in Myanmar abspielt, und Sie haben wahrscheinlich nicht von der militärischen Koalition gehört, die sich vorbereitet dieses Land anzugreifen. Doch werden die aktuellen Ereignisse, so wie Thierry Meyssan es hier darlegt, von Riad und Washington seit 2013 organisiert. Machen Sie sich kein Bild von den Vorgängen, bevor Sie diesen Artikel gelesen und die Nachrichten zur Kenntnis genommen haben.

Laut dem US-Generalstab ist Myanmar Teil des Bereichs, der zu zerstören ist (hier die 2003 veröffentlichte Karte von Thomas P. M. Barnett).

Das Pentagon verfolgt seine große Strategie der Ausdehnung von Kriegshandlungen, [1], indem es zur gleichen Zeit die Instrumentalisierung der Kurden im Erweiterten Nahen Osten, einen Bürgerkrieg in Venezuela und einen Abnutzungskrieg auf den Philippinen vorbereitet. Jedoch müssen diese Konflikte auf den vierten Kriegsschauplatz warten: und zwar in Burma, in…..