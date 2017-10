Edward Snowden, Noam Chomsky & Glenn Greenwald – Eine Unterhaltung über Privatsphäre

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass unser ehrenamtliches Team es geschafft hat, die komplette Diskussion mit dem Titel „A Conversation on Privacy“ zwischen Edward Snowden, Glenn Greenwald & Noam Chomsky, die bei einer Veranstaltung an der Universität von Arizona geführt wurde, zu übersetzen und in deutscher Sprache zu synchronisieren!

Dieses Event wurde am 25.03.2016 von der University of Arizona College of Behavioral Sciences in Tucson organisiert. Aufgrund technischer Schwierigkeiten wurde es von acTVism Munich in mehreren Teilen veröffentlicht und heute….Video und mehr…..