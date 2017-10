Heute ist der 3. Oktober. Ein Feiertag, wie man an dem Vogelgezwitscher merkt, das sonst vom Verkehrslärm eines normalen Arbeitstages übertönt wird. Es herrscht Ruhe auf den Straßen und mancherorts scheint auch die Sonne. Es gilt zu beachten: Die Müllabfuhr verschiebt sich um einen Tag. Das schafft Zeit, die die Menschen auf unterschiedliche Weise zu nutzen wissen. Die Deutsche Einheit zu feiern, gehört wohl eher nicht dazu.

„Zusammen sind wir Deutschland“, lautet das Motto in Mainz, wo in diesem Jahr das Bürgerfest stattfindet. Nach „Grenzen überwinden“ 2015 in Frankfurt am Main in…..