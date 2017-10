Ex-Nato-Oberkommandeur warnt: Krieg mit Nordkorea ist so wahrscheinlich wie nie zuvor

Ein Krieg mit Nordkorea war noch nie so wahrscheinlich wie zum jetztigen Zeitpunkt, warnt der ehemalige Nato-Oberkommandeur James Stavridis. „Ich glaube, es besteht eine Chance von zehn Prozent, dass wir einen schonungslosen Nuklearkrieg auf der koreanischen Halbinsel erleben“, sagte er bei einem Panel an der University of Pennsylvania. Das sei mehr als das doppelte von dem, wo er die Chancen noch vor drei Monaten sah.

Die Chancen eines weniger katastrophalen Kriegs — etwa ohne Nuklearwaffen — seien sogar noch höher, warnt der Navy Admiral. Diese wären bei 20 bis 30 Prozent, so Stavridis. Das würde mit hoher Wahrscheinlichkeit……