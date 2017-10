Die schreckliche Tatsache, welche die Alkoholindustrie Ihnen vorenthalten will

Die Alkoholindustrie will nicht, dass Sie verstehen, dass der Alkoholkonsum, auch in moderaten Mengen, stark mit der Entwicklung einer Reihe von Krebsarten in Zusammenhang steht. Ähnlich wie der Widerstand der Tabakindustrie, versuchen die Alkohol-Lobby und mächtige Industrie-Handelsgruppen, der Öffentlichkeit einzureden, dass die Risiken unbedeutend sind, obwohl weiterhin mehr und mehr Beweise aufkommen.

In einer neueren Studie eines internationalen Expertenteams unter britischer Führung wurde die Alkoholindustrie auf ihre Bemühungen hin untersucht…..