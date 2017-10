LAGE IN KATALONIEN DROHT ZU ESKALIEREN

Das wahre Gesicht der EU…

Hunderttausende auf den Strassen verteilt in Barcelona und anliegenden Ortschaften. Die spanische Zentralregierung hat Tausende Polizisten, die die Katalanen an der Teilnahme am Referendum hindert, teils mit polizeilicher Härte. Das erste Blut fließt. Es gibt bereits Dutzende Verletzte. Die Lage droht zu kippen und zu eskalieren.

VÍDEO La @policia espanyola carrega amb contundència a l’Escola Verd de Girona https://t.co/DwCRmotJzP pic.twitter.com/Rgzco5nnmo — NacióDigital (@naciodigital) 1. Oktober 2017

….passend…..

Tumulte bei Referendum in Katalonien: Polizei setzt Gummigeschosse ein – 38 Menschen verletzt + VIDEO

Die Zentralregierung in Madrid versucht mit allen Mitteln, die Abhaltung des von ihr als illegal bezeichneten Referendums zu verhindern. Mehr……