Alabama: Jeffrey Borden soll sterben

Der US-Bundesstaat Alabama will am 5.10.2017 Jeffrey Borden hinrichten. Borden wurde für den Mordes an Cheryl Borden und Roland Harris zum Tode verurteilt. 22 Jahre seines Lebens war er im Todestrakt.

Jeffrey Borden stand zum ersten mal vor Gericht. Nie hatte er sich etwas zu schulden kommen lassen. Dennoch hat das Gericht ihn zu Tode verurteilt nach den ihm vorgeworfenen Morden, die er am Weihnachtsabend, dem 24. Dezember 1993, begangen hat. Offensichtlich eine Beziehungstat, weil ihn seine Frau verlassen hatte.

Die Hinrichtung Bordens wird seine Opfer nicht wieder……