Neue Richtlinien: Wird die EU die Naturheilkunde verbannen?

In einem neuen Bericht (September 2017) untersuchte der Pharma-Thinktank European Academies Science Advisory Council (EASAC) die Wirksamkeit der homöopathischen Heilmethoden und gab in den Schlussfolgerungen eine klare Empfehlung ab: EASAC agrees that there cannot be two kinds of medicine – conventional and alternative. There is only medicine that has been adequately tested and medicine that has not … (dt. Der EASAC ist damit einverstanden, dass es nicht zwei Arten von Medizin geben kann – konventionale und alternative. Es gibt nur eine Medizin, die hinreichend getestet wurde und eine, die es nicht wurde …)…Klick Bild für mehr…….

Ähnliche Beiträge