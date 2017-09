Das Kapitol in Washington D.C.

Nirgends in den Vereinigten Staaten ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken, wie in der Hauptstadt Washington.

Die US-Gesundheitsbehörde (Centers for Disease Control, CDC) veröffentlichte eine Studie zur Verbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten in den einzelnen US-Bundesstaaten. Das Ergebnis überrascht kaum: In der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika, Washington D.C., gibt es quer durch die…..