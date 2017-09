Video «Das leise Sterben»

«Das leise Sterben» in unseren Gewässern: Pestizide haben tödliche Auswirkungen auf Kleintiere. Wer ist dafür verantwortlich? Und was heisst das für unser Grundwasser? Im Video geht Pro Natura diesen Fragen nach. Jährlich werden über 2000 Tonnen Pestizide in die Umwelt ausgebracht– hauptsächlich durch die Landwirtschaft, aber auch durch Private in ihren Gärten oder durch Bahnbetreiber auf Gleisanlagen. Und eines ist klar: So kann es nicht weitergehen! Unterstützt unsere Forderung für eine konsequente Reduktion des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft: https://www.support.pronatura.ch/

