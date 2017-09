USA schickt Großaufgebot an Militär nach Nordkorea!

Die USA werden in den kommenden Tagen und Wochen gewaltige Mengen an strategischen militärischen Vermögenswerten nach Nordkorea entsenden.

Solche Vermögenswerte umfassen in der Regel nuklear angetriebene U-Boote, weitreichende nuklear-fähige Bomber Kriegsschiffe und Stealth-Kampfflugzeuge. Bis zum Ende des Jahres soll so ein im Rotationsprinzip aufgestellte Abwehreinheit geschaffen werden, die auf eine direkte militärische Reaktion Nordkoreas schnell und effektiv reagieren kann. Wie wir erfahren konnten hat sich am Rande der UN-Generalversammlung der Südkoreanische Präsident Moon Jae in und Trump abseits unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen. Sie verabschiedeten sich noch in diesem Monat damit zu beginnen die Verteidigungsfähigkeit Südkoreas zu erhöhen und eine militärische Rotation auf die Halbinsel und ihre Umgebung zu verlegen.

Chung Eui-young, der Chef des Nationalen Sicherheitsbüros, machte die…..