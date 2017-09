US-Kongress hielt geheime Sitzung über russisches Unternehmen Kaspersky Lab

Quelle: Reuters © Joshua Roberts / Reuters

Am Dienstag fand nach Angaben des Nachrichtendienstes Bloomberg im US-Kongress ein geheimes Briefing über das russische Antiviren-Unternehmen Kaspersky Lab statt. Am Mittwoch sollte auch dessen Chef, Jewgeni Kaspersky, aussagen, doch wurde seine Einladung kurzfristig „auf unbestimmte Zeit“ verschoben.

Jewgeni Kaspersky hatte zuvor mitgeteilt, er nehme die Einladung des US-Kongresses an, an der……