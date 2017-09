Kalifornischer Hochgeschwindigkeitszug wird nicht nur der teuerste, sondern auch der langsamste der Welt

Bahnhofsentwurf für den California High-Speed Rail. Bild: NC3D (Newlands&Company).

Der ehemalige Chef der High-Speed Rail Authority hat sich einer Klage gegen das Projekt angeschlossen

In den 1960er Jahren entwickelten Unternehmen wie Hitachi und Kawasaki in Japan den Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, der bis zu 320 Stundenkilometer schnell ist. Das versucht man seitdem überall auf der Welt zu imitieren. So erfolgreich, dass profitable Verbindungen entstanden, wenn man Subventionen und Baukosten berücksichtigt, war man dabei bislang allerdings in lediglich zwei Fällen, ein weiterer Zug fährt Baruch Feigenbaum von der Reason Foundation nach immerhin kostendeckend.

Der US-Bundesstaat Kalifornien will trotzdem eine Hochgeschwindigkeitsschienenstrecke bauen, die seine beiden wirtschaftlichen….