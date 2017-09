Die Geschichtsschreibung in den Händen der Macht

Schon in der Schule werden uns menschenverachtende Massenmörder wie Karl der Große als Helden dargestellt, obwohl sie unzählige Verbrechen gegen die Menschlichkeit begingen. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Die Medien haben in der Gesellschaft die Rolle übernommen, die Aktionen der Herrschenden für die Beherrschten akzeptabel erscheinen zu lassen. Darüber gibt es bereits eine Vielzahl von Untersuchungen und auch wissenschaftliche Nachweise. Eine grundsätzliche Geschichtskritik ist also dringend erforderlich.