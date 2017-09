Wie die BBC Lügen verbreitet – Und wie man Propaganda richtig liest

Propaganda maskiert sich regelmäßig als „Nachrichten“. Der relevante Hintergrund einer „Nachrichten“-Geschichte muss verstanden werden, damit der Leser oder Hörer in der Lage ist, etwas von der Wahrheit in der Propaganda zu erkennen, anstatt sich zum Narren halten zu lassen (was die Absicht der Manager und Redakteure der falschen „Nachrichten“-Berichte ist, wozu sie „Reporter“ anheuern, um es ihrem Publikum zu vermitteln). Der hier präsentierte Artikel beginnt daher mit dem wichtigen Hintergrund zu dem BBC „Nachrichten“-Bericht vom 25. September 2017, bevor ich den BBC „Nachrichten“-Bericht selbst präsentiere, der diesen wichtigen Hintergrund vollkommen ignoriert. Eine solche Präsentation wird den Unterschied zwischen „Nachrichten“ und der Realität klar machen:

Zeid Ra’ad Al Hussein ist der Kronprinz von Jordanien – der erste in der Thronfolge nach König Abdullah II bin Al-Hussein, der gegenwärtig Jordanien regiert. Am 4. Dezember 2003 gab US-Präsident George W. Bush im Weißen Haus eine……