Im Juni 2017 leitete die EU-Kommission gegen Ungarn, Polen und Tschechien Vertragsverletzungsverfahren ein. Die drei osteuropäischen Staaten weigern sich beharrlich, einem Umverteilungsschlüssel für Asylsuchende nachzukommen, der im September 2015 – am bisherigen Höhepunkt der Flüchtlingskrise – in Brüssel beschlossen worden war. Damals sollten 120.000 in Griechenland und Italien gestrandete Menschen innerhalb der Europäischen Union verteilt werden: Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Rumänien votierten dagegen, Finnland enthielt sich. Mittlerweile steht fest: Der EU-Plan ist gescheitert; und nicht nur an den Oststaaten, denn auch Länder wie Österreich und Deutschland sind weit von der Quote entfernt, die ihnen die Kommission zugeteilt hat. Nicht einmal 30.000 Umsiedlungen (der geplanten 120.000) konnten bislang realisiert werden.