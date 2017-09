Der 40-jährige mysteriöse Turm mitten in Basel

Kalter Schauer mitten in Basel.

Am Bahnhof SBB in Basel wenn man in Richtung Aeschenplatz läuft, findet man auf der rechten Seite einen ziemlich imposanten Turm, der drittgrösste der Stadt wenn man es genau nimmt. Befragt man die normale Bevölkerung Basels, weiss jedoch kaum jemand, was hier passiert. Dieser Tum steht seit 1977 dort und ist der Hauptsitz der BIZ – der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Obwohl diese sich mitten in Basel befindet, ist es eine vollkommen andere Welt. Eine Welt in der über die Finanzen der Erde entschieden wird. Eine Welt in der ganze Schicksale der Völker entschieden werden.

Der „Tower of Basel“ befindet sich auch genau genommen gar nicht in Basel. Das Gelände ist extraterritorial, was heisst, dass Schweizer Behörden den Tower nur mit Genehmigung…..