Bezahlte Studien für unbrauchbare Ergebnisse – Wissenschaftler liefern Nachweis!

Wir alle denken, dass Medikamente sicher seien, weil wir auf die Studien vertrauen, die unser medizinisches System durchführen lässt, damit unsere Behörde, die uns vor Schaden schützen soll- Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – sie genehmigen können. All dies geschieht natürlich nur „zu unserer Sicherheit“. Studien, so glauben wir, das sind sachlich richtige, faktische Erhebungen von wissenschaftlichen Einrichtungen, deren tatsächliches Interesse an der Erforschung der Wirkung eines Medikaments besteht. Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Mehr…..



