Florida: Wieder verfassungswidrige Hinrichtung?

Mit seiner Unterschrift hat der Gouverneur von Florida, Rick Scott, das Schicksal von Michael Lambrix entschieden. So wie er es immer tut – fein säuberlich und ordentlich auf weißem Papier steht über seiner Unterschrift, dass Michael Lambrix am 5.10.2017 um 18 Uhr (Ortszeit) durch den US-Bundesstaat Florida ermordet werden soll. Kein Gouverneur vor ihm hat seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den 1970er Jahren so viele Todesurteile unterschrieben wie er…

