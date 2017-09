Präsident Hassan Rohani hat heute nach der Rückkehr aus New York im Hinblick auf die UN-Vollversammlung und die Treffen mit Regierungsvertretern vieler Länder am Rande dieses Gipfels, bekräftigt, dass die Weltgemeinschaft mit den Positionen Irans in Bezug auf die Lage in der Region, die Umsetzung des Atomabkommens und die Erweiterung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und anderen Staaten übereinstimme. Mehr……

Ähnliche Beiträge