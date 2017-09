Rohani: Die Nachteile eines Ausstiegs aus dem Atomabkommen betreffen zu Hundert Prozent die USA

Der iranische Präsident sagte, dass ein Ausstieg aus dem Gemeinsamen Aktionsplan des Atomabkommens – JCPOA – die Schwächung der internationalen Gemeinschaft, der Diplomatie und der Verhandlungen bedeute. Er betonte: Die Nachteile eines Ausstiegs aus dem Atomabkommen betreffen zu Einhundert Prozent die USA.

Präsident Hassan Rohani hat am Dienstag bei seiner Zusammenkunft mit einer außenpolitischen Elite der USA in New York die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass keine der Vertragspartner gegen das…..