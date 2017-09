Kriegsverbrecher David Petraeus am 5. Oktober in Zürich

Einer der schlimmsten „lebenden“ Kriegsverbrecher kommt an die Universität Zürich um eine Rede zu halten. David Petraeus, oder auch „betray-us“ (verraten, betrügen) genannt, Vier-Sterne-General der US Army, Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Irak und in Afghanistan, ISAF Oberkommandierender, Direktor der CIA und Erfinder der Terrororganisation ISIS, damit Massenmörder und auch Stammmitglied der Bilderberger, ist von der ETH für den 5. Oktober 2017 eingeladen worden. Unfassbar so einen Oberkriminellen eine Rede vor Studenten halten zu lassen. Deshalb wird es eine Protestaktion geben, auf die ich hiermit hinweisen möchte.

Wie oft habe ich schon Petraeus bei den Bilderberg-Konferenzen fotografiert……