Körperkult in den Medien: Entscheiden wir noch selbst, was wir schön finden?

Rund 90 Prozent der Frauen in Deutschland sind mit ihrem Körper unzufrieden, zeigen Studien. Kaum verwunderlich, wenn man täglich überall mit Bildern von perfekten Körpern konfrontiert wird. Aber woher kommt eigentlich unsere genaue Vorstellung vom „perfektem Körper“?

Bild © Pixabay

Unser Körper stand wohl noch nie so sehr im Fokus wie jetzt. In Zeiten, in denen Selbstoptimierung ein ständiger Begleiter unseres Alltags ist, wird man in sämtlichen Medien täglich mit makellosen Körpern konfrontiert, noch dazu mit Mitteln und Wegen, wie der eigene Körper auch so makellos werden kann. Frauenzeitschriften wie die „Inside“ bilden prominente Frauen am Strand ab…..