Dies ist der erste Mini-Artikel von wohl etlichen weiteren. Diese „Mini Dies und Das“ haben jeweils eigenen Inhalt, dienen aber vor allem zwei Zwecken:

1) Es gibt öfter mal Erwähnens- und kurz Beleuchtenswertes, das ich aber nicht in einem vollen Artikel ausarbeiten will oder kann (hauptsächlich aus zeitlichen Gründen).

2) Dies und Das hat häufig sehr viele Kommentare, was anscheinend für einige Leser/Teilnehmer zu technischen Problemen führt und ja auch unübersichtlich wird. Ergo: Öfter mal Artikel (und mithin Diskussionsraum) aber eben auch öfter mal Mini-Artikel.

Hier nun also das Mini Dies und Das „russisches Flugschach“:

Alle Welt spricht von den russischen S-400. China hat welche und will mehr, Indien will sie, die türkei kauft sie, usw.

Nun ist die S-400 trotz aller Pracht nicht das einzige russische…..